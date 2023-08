Gmünd: Großer Zulauf bei Hockey-​Camp im Schwerzer

Foto: Marcellinus Schäffauer

Die Sportart rund um den Schläger mit der Keule wird in Schwäbisch Gmünd immer beliebter: Rund 75 Jugendliche betreiben bereits Hockey in der Stauferstadt. Entsprechend groß war das Interesse am Hockeycamp auf dem Normannia-​Sportgelände am ersten Wochenende der Sommerferien.

Donnerstag, 10. August 2023

Benjamin Richter

42 Sekunden Lesedauer



Vor Kurzem drehte sich im Gmünder Schwerzer alles um das Thema Hockey. 25 Kinder der U8 bis U12 nutzten die ersten Ferientage für Spaß und Spiel. Bestens vorbereitet von Jugendtrainer Max Holz, feilten die Kinder immer vormittags an Technik, Tricks und Spiel an vielen abwechslungsreichen Stationen.

Nach dem Mittagessen ging es freitags nach Wetzgau zum Spielgolf, der Rückweg über die Kugelbahn im Taubental bildete den Abschluss. Am Samstagmittag ging es auf die Spuren der Römer in Gmünd. An fünf Stationen, die von den U16 betreut wurden, galt es Aufgaben zu lösen, als Belohnung gab es Eis.





Warum das Zeltlager am Abend geräumt werden musste und wer zum Gelingen des Hockey-​Camps beigetragen hat, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 11. August. Erhältlich ist die ganze Ausgabe auch online im iKiosk.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



387 Aufrufe

170 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen