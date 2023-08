„Kaiserliche Spiele“ bei der Ziegerhof-​Freizeit

Foto: rv

Die Stadtranderholung der Kirchengemeinde St. Maria Wetzgau-​Rehnenhof auf dem Ziegerhof geht auf die Zielgerade. Am Mittwoch standen „Kaiserliche Spiele“ auf dem Programm.

Donnerstag, 10. August 2023

Sarah Fleischer

38 Sekunden Lesedauer



Freizeitleiter Robin Kucher zog eine positive Zwischenbilanz der diesjährigen Ziegerhof Freizeit. „Natürlich hat uns das Wetter zu schaffen gemacht. Aber wir waren auf alles vorbereitet und die Kinder hatten ihren Spaß, egal wie das Wetter war“, sagte Kucher.





Wer als Überraschungsbesuch auf dem Ziegerhof auftauchte und was zwei der Ehrenamtlichen zur diesjährigen Freizeit sagen, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Auf ihrer „Weltreise“ waren die Ziegerhofkinder an diesem Tag in Japan gelandet. Der Kaiser gab ihnen zu Ehren ein Festmahl. Anschließend fanden die Kaiserlichen Wettspiele statt, die zwischen den drei „Flugdrachen“ ausgetragen wurden. Zu gewinnen gab es eine Flugsimulation im selbstgebauten „4D-​Kino“, bei dem ein 3D-​Drohnenflug um die Welt mit der Muskelkraft der fleißigen Helfer, die die Sitzreihen ständig in Bewegung hielten, zum 4D-​Erlebnis wurde.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



234 Aufrufe

153 Wörter

59 Minuten Online



Beitrag teilen