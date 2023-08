„Natur auf der Ostalb“ Teil 2: Flächenverbrauch

Sechs Hektar Fläche gehen jeden Tag in Baden-​Württemberg unwiederbringlich verloren – knapp achteinhalb Fußballfelder. Dieser Flächenverbrauch hat Folgen für die Natur. Die Ausgleichsmethoden sind umstritten.

Donnerstag, 10. August 2023

Sarah Fleischer

Das hat Folgen für die Natur.







Welche Probleme durch den hohen Flächenverbauch entstehen und welche Ausgleichsmaßnahmen das Land anbietet, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Egal ob Straßdorf, Iggingen, oder Bettringen – im Altkreis Gmünd entstehen an vielen Stellen Neubaugebiete. Auch an der B29 wird gebaut. Hier ein Haus, da eine Straße – all das verbraucht Fläche, und zwar nicht wenig. Laut dem Nabu Baden-​Württemberg gehen Stand 2023 sechs Hektar freie Fläche pro Tag verloren – Fläche, die Heimat für viele Tiere und Pflanzen ist. Pro Jahr werden so 2190 Hektar Fläche versiegelt. Umgerechnet in Deutschlands Lieblingseinheit: Rund 3100 Fußballfelder.

