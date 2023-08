Sebastian Maier: EnBW ODR will erneuerbare Energien stark ausbauen

Die Energieversorgung in der Region sei gesichert, wenn auch mit Risiken versehen, so EnBW ODR-​Vorstand Sebastian Maier bei seiner Pressekonferenz. In diesem Zusammenhang betonte er die Wichtigkeit der erneuerbaren Energien – und, dass es nicht ohne die Bevölkerung gehe.

Welche Lösungen Maier dafür parat hat und warum das auch eine Frage der Demokratie ist, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Ab Oktober wird sich wieder die Frage stellen, ob Deutschland genug Erdgas hat, um über den Winter zu kommen. Davon ist Sebastian Maier, Vorstand des Energieversorgers EnBW ODR überzeugt. Eine Antwort kann er naturgemäß nicht geben, denn die hängt davon ab, wie der Winter verläuft. Eines weiß er aber jetzt schon, wie er bei einem Pressegespräch deutlich gemacht hat: Die Stromversorgung ist sicher und es wird auch im Winter keine Probleme geben. Aber: Auch hier werden die Risiken größer. Denn der Umstieg auf klimaneutrale Energiesysteme kostet nicht nur Milliarden an Euro, sondern kommt auch noch nicht schnell genug voran.

