So Ebbes: Guten Morgen!

Symbol-​Foto: Steffi Pelz /​pix​e​lio​.de

Es gibt solche Tage, da würde man sich am liebsten nach dem Aufstehen direkt wieder ins Bett legen. Für die Kolumnistin begann dieser Tag schon gegen 2 Uhr morgens, als sich ein Toilettenbesuch nicht vermeiden lässt — ab da nimmt das Unheil seinen Lauf…

Donnerstag, 10. August 2023

Sarah Fleischer

1 Minute 12 Sekunden Lesedauer



Um sich selbst möglichst wenig „aufzuwecken“, bleibt das Licht aus, man tastet sich mit halb geschlossenen Augen durch die dämmrige Wohnung und vergisst dabei leider, dass der schöne Altbau mit erheblichen Türschwellen ausgestattet ist. Den Schmerzensschrei, als der Zeh auf die Holzkante trifft, kann man gerade so unterdrücken, man will ja nicht das ganze Haus aufwecken. Der Rückweg verläuft unfallfrei, doch die nächste Störung lässt nicht lange auf sich warten. Um kurz nach 5 Uhr reißt einen ein gewaltiges Scheppern aus den süßen Träumen. Einbrecher?! Nein, nur ein Marktbeschicker, der eines der metallenen Gestelle reichlich unsanft zurück in den Laster transportiert hatte. Als man endlich wieder einschläft, träumt man prompt wirres Zeug vom eigenen Arbeitsplatz, einschließlich Personen, die dort normalerweise nichts zu suchen haben. Als dann der Wecker klingelt, ist man mit halbem Gehirn also schon bei der Arbeit aber dennoch so gerädert, als hätte man gar nicht geschlafen. Dementsprechend läuft auch der Morgen ab: Man wundert sich, warum das Waschwasser so kalt ist, bis man feststellt, dass man für eine angenehme Temperatur schon den Warmwasserhahn aufdrehen muss. Die frischen Klamotten landen versehentlich im Wäschekorb, stattdessen steht man mit dem zerknitterten Zeug von gestern im Bad. Das Ganze findet seinen krönenden Abschluss, als man um ein Haar Gesichtscreme auf die Zahnbürste geben will. Die Beißerchen wären dann zwar mit Lichtschutzfaktor 15 geschützt und mit Feuchtigkeit versorgt – aber nicht minzfrisch. Nur gut, denkt man, dass das Gesichtspeeling mit Aktivkohle so weit weg von der Zahnpasta steht.

