Blitzschach im Himmelsgarten: Turnierserie startet

Am Samstag startet die 33. Turnierserie im Freiluft-​Blitzschach im Wetzgauer Himmelsgarten. Nach dem Wegfall der Corona-​Auflagen können am Wettbewerb der Schachgemeinschaft Gmünd wieder bis zu 30 Schachfreunde teilnehmen.

Gespielt wird nicht wie in den Vorjahren in der Passage der Rems-​Galerie, sondern vor dem Pavillon im Himmelsgarten in Wetzgau. An fünf aufeinanderfolgenden Samstagen spielen die „Blitzer“ ab Samstag, 12. August, jeweils um 14 Uhr (Anmeldung ab 13.45 Uhr).





Schon seit mehr als 30 Jahren organisiert die Schachgemeinschaft Gmünd ihre Blitzturniere unter freiem Himmel. Am Samstag, 12. August, wird diese langjährige Tradition des Schachspielens an frischer Luft fortgesetzt. Die Freunde des Blitzschachspiels warten jedes Jahr in der Ferienzeit schon gespannt auf den Beginn der aus fünf Einzelturnieren bestehenden Blitzturnierserie.Dieses Jahr wird das Turnier nicht mehr durch Corona beeinflusst, deshalb muss die Teilnehmerzahl nicht auf 21 beschränkt werden. Somit können wieder bis zu 30 Blitzschachfreunde dabei sein.

