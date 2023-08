So ebbes: Manche mögen’s kalt

Foto: segovax /​pix​e​lio​.de

Vielleicht lassen Sie sich beim Lesen dieser Zeilen vor dem Bildschirm eine schöne und vor allem heiße Tasse Kaffee oder Tee munden. Unser Kolumnist erklärt, warum er in deren Genuss, trotz stets mitgeführter und gut gefüllter Thermoskanne, nur selten kommt.

Freitag, 11. August 2023

Benjamin Richter

1 Minute 0 Sekunden Lesedauer



Zwar steigt am Arbeitsplatz beim sorgsamen Einschenken des „schwarzen Goldes“ in die vom Esslinger Weihnachtsmarkt entführte Tasse der duftende Dampf noch in wohligen Schwaden empor.

Bis man nach Minuten des vertieften Arbeitens, die sich schon mal zum Stündle aufsummieren, den Pott an die dürstenden Lippen führt, ist dessen Inhalt aber längst auf die Temperatur des ACE-​Safts auf dem Tisch des Kollegen abgekühlt.

„Mein Kaffee ist kalt, die Schokolade ist alle“, hat man plötzlich die Kultband „Die Prinzen“ mit „Schaurig traurig“ im Ohr.

Könnte die Lösung für diese missliche Lage womöglich ebenso in einem Popsong zu finden sein? Schließlich singt Psy in seinem Chartstürmer „Gangnam Style“ – frei aus dem Koreanischen übersetzt – von einer „wirklich klasse Braut, die Kaffee trinkt, auch wenn er heiß ist“. Was muss also der Mann mitbringen, der sie beeindrucken will? Na klar: Der ist „ein Typ, der Kaffee trinkt, auch wenn er noch so verdammt heiß ist!“

So weit Park Jae-​sang alias Psy. Also beim nächsten Mal direkt nach dem Eingießen einen kräftigen Schluck nehmen? Wohl lieber nicht – dem erstgradig verbrannten Mund ist der kalte, im Sommer ja irgendwie auch erfrischend wirkende Kaffee doch vorzuziehen.





413 Aufrufe

242 Wörter

3 Stunden Online



