Zwei Spiele, zwei Siege: Normannia Gmünd schlägt Holzhausen mit 1:0

Nach den ersten beiden bestrittenen Partien steht der 1. FC Normannia Gmünd mit der maximalen Ausbeute von sechs Punkten zumindest für 19 Stunden auf Platz zwei der Oberliga-​Tabelle. Gegen den FC Holzhausen gelang am Freitagabend ein 1:0 (0:0)-Sieg.

Freitag, 11. August 2023

Benjamin Richter

Bei den bisherigen Ansetzungen der Gmünder Normannia gegen den FC Holzhausen im Schwerzer waren Tore Mangelware gewesen. Genauer gesagt: Bis zum Freitagabend waren es null.

In der Verbandsliga war die für 1. Mai 2021 terminierte Begegnung aus bekannten Gründen abgesetzt worden. In der Folgesaison, die Holzhausen als Aufsteiger abschließen sollte, trennte man sich mit 0:0.

Nun gab’s also das Wiedersehen in der Oberliga Baden-​Württemberg – doch fast eine Stunde lang sah es so aus, als sollte die Torflaute über den Abend hinaus Bestand haben.

Etwas dagegen hatte Alexander Aschauer, der in der 60. Minute einen von Henrick Selitaj hereingebrachten Eckball perfekt mit der Stirn erwischte und zum Treffer des Tages einnickte.





Alles zum Verlauf der Begegnung und zu deren Folgen für die Tabellensituation in der Oberliga lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung. Die gesamte Ausgabe ist auch online im iKiosk erhältlich.



