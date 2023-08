Beilage „Wochenende“: Sommerliches Strand-​Feeling in der Stadt

Nach dem wechselhaften Wetter der vergangenen Tage könnte es am Wochenende wieder etwas sonniger werden. Wer nicht ans Meer reisen kann oder will oder den Urlaub schon hinter sich hat, könnte vielleicht den Gmünder Stadtstrand an der Rems als Ziel ins Auge fassen – begleitet von einem kühlen Getränk und guter Lektüre.

Den Lesestoff dazu liefert die Wochenendbeilage der Rems-​Zeitung. So schauen wir in der Reportage nach Bartholomä. Dort hat eine Gruppe von Pensionären in einer alten Scheune ein veritables Heimatmuseum mit seltenen Erinnerungsstücken an die Vergangenheit aufgebaut. Das Museum feiert heuer sein 25-​jähriges Bestehen. Aber die „Amalienhofrentner“ sind noch immer aktiv und kümmern sich liebevoll um die Sammlungen.









Darüber hinaus finden Sie in dieser Ausgabe wie immer Interessantes und Wissenswertes, Berichte aus dem Vereinsleben und dem kirchlichen Bereich sowie viel Rätselspaß.





Die Samstagsausgabe der Rems-​Zeitung mit der Beilage „Wochenende“ ist auch im Online-​Direktkauf bei iKiosk erhältlich.



Im Ortsporträt stellen wir den Gmünder Stadtteil Becherlehen vor. Dieses Gebiet war in der Wirtschaftswunderzeit als das „Ruhrgebietle“ und auch als „Rotlichtbezirkle“ der Stadt bekannt. Heute präsentiert sich die Gegend jedoch als Quartier mit hohem Entwicklungspotenzial – nicht zuletzt wegen der Oldtimer-​Manufaktur B26.

