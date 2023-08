Gmünd: Tanzcamp mit Streifzug durch die Popmusik

Das Tanzcamp des Studios Vera Braun lockte am Freitagabend in Schwäbisch Gmünd viele Zuschauerinnen und Zuschauer vor die Remsparkbühne. Die Kinder und Jugendlichen waren mit Begeisterung bei der Sache.

Samstag, 12. August 2023

Benjamin Richter

Bei hochsommerlichen Temperaturen fanden sich viele Interessierte und Angehörige der mitwirkenden Kinder und Jugendlichen in den fast voll besetzten Zuschauerreihen der Remsparkbühne ein.Das diesjährige Tanzcamp des Tanzstudios Vera Braun aus Schwäbisch Gmünd stand unter dem Motto „Siebziger, Achtziger, Neunziger und Zwanziger“ in Bezug auf die damalige Popmusikszene.Vera Braun schilderte, dass die Kleinsten zu Beginn so gar nichts damit anfangen konnten, erst im Laufe des Einstudierens der Choreografien sich damit mehr anfreunden konnten und letztendlich mehr als begeistert waren, wie man sehen konnte.Die Veranstaltung startete mit den Minis, also den Kleinsten mit fünf Jahren, die in ihren pinkfarbenen Shirts ihr Können zeigten. Die Sieben– bis Zehnjährigen tanzten schwungvoll mit weißen Tüchern in den Händen, was interessante Szenen ergab. Die Größeren imponierten mit komplexeren Choreografien.Die Musiktitel, zu denen getanzt wurde, reichten vom Schlager über die Neue Deutsche Welle bis hin zu Musical.Zu hören waren „Es ist schön auf der Welt zu sein“ von Roy BlackAnita, „Fred vom Jupiter“ von Andreas Dorau, zu dem die Allerkleinsten tanzten, eine neue Version von „Barbie“, Nena mit „Ich hab heute nix versäumt, ich hab nur von dir geträumt“, „Das macht Spaß“ von Markus, „You‘re The One That I Want“ aus dem gleichnamigen Musical „Grease“ und „U Can‘t Touch This“ von M.C. Hammer sowie Ähnliches aus vergangenen Tagen.Mit großer Begeisterung filmten Alt und Jung die gelungene Veranstaltung.

