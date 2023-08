Parler Leseclub bei Lesewettbewerb „Antolin“

Foto: parler

Beim Lesewettbewerb „Antolin“ ist der Parler Leseclub der Klassen 5 und 6 beteiligt. Nun konnten Frank Fohmann, betreuende Lehrkraft, und Schulleiter Thomas Eich die Leseratten am Parler auszeichnen für die vielen Bücher, die verschlungen wurden.

Samstag, 12. August 2023

Sarah Fleischer

Aber es wurde gelesen, die Anzahl der Bücher ist beachtlich und die Punktesummen erstaunlich. Allen voran Sophie Bulling, die mit über 700 gelesenen Büchern den Spitzenwert erreichen konnte.







Wer auf Platz zwei und drei landete und welche Lektüren die Leseratten empfehlen, steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.



300 Tage ist der Zeitraum, in dem die Bücher im Leseclub am Parler-​Gymnasium gelesen werden. Ob und wie gut gelesen wurde, haben die Schülerinnen und Schüler, die sich am Lesewettbewerb Antolin beteiligen, mittels eines Quiz zu den verschiedenen Büchern zu zeigen. Werden viele Frage richtig beantwortet, gibt es viele Punkte, zeigt sich ein eher geringes Wissen, dann gibt es keine Punkte.

