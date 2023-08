Unipark in Gmünd: Kaserne, Campus, Fundgrube

Das US Cold War Museum von Ralf Stumpf überrascht die Teilnehmer des Ehemaligentreffens des University of Maryland University College Schwäbisch Gmünd. Dieses Wochenende sind einige frühere Studenten und Dozenten in der Stauferstadt und erinnern sich gemeinsam an Uni-​Zeiten.

Vor allem aus den USA sind zahlreiche ehemalige Studentinnen und Studenten sowie frühere Dozenten zum großen Wiedersehen an diesem Wochenende in die Stauferstadt gereist. Sie erinnern sich mit viel Wehmut an den Traum einer internationalen Universität, der in der früheren Bismarckkaserne, dem jetzigen Unipark, zehn Jahre lang gelebt wurde.

Schon kurz nach der Auflösung der US-​Garnison studierten bis zu 200 junge Leute aus Russland, China, Israel, Afrika und vor allem Amerika an diesem symbolträchtigen Ort, der einst Schaltzentrale für die 108 in Süddeutschland stationierten Pershing-​II-​Atomraketen gewesen war.

University of Maryland University College Schwäbisch Gmünd (kurz UMUC) war ein vielbeachtetes Hochschulexperiment. Traurig war das Ende. Etliche Faktoren trugen dazu bei, etwa ausbleibende Fördergelder, zunehmende politische Spannungen und neue Krisen nach den Ereignissen des 11. September. Schließlich verwies die University of Maryland auf wirtschaftliche Gründe für das UMUC-​Aus.

Doch: Viele Beteiligte pflegen bis heute freundschaftliche Kontakte. Bindeglied ist auch der Leutze-​Club in Schwäbisch Gmünd.





Wo es seit diesem Samstag eine Foto-​Ausstellung zur völkerverbindenden UMUC-​Episode zu sehen gibt und welche Fundstücke Ralf Stumpf im einstigen Zellentrakt der US-​Militärpolizei geborgen hat, erfahren Sie in der Rems-​Zeitung vom 12. August. Auch online ist die vollständige Ausgabe erhältlich, im iKiosk.

