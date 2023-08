Gmünd: Ausstellung zu Campus der University of Maryland eröffnet

Eine nun eröffnete Ausstellung im Rathaus erinnert an die Zeit von 1992 bis 2002, als Schwäbisch Gmünd Universitätsstadt war. Für eine Wiedersehensfeier waren rund 30 frühere Studentinnen und Studenten, die „Überlebenden der UMUC SG“, aus aller Welt angereist.

Wie es einst dazu kam, dass die University of Maryland einen Campus in Schwäbisch Gmünd einrichtete, und welche Bildungszusammenarbeit auf dem ehemaligen Militärgelände bis heute fortgesetzt wird, lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung. Die vollständige Ausgabe ist auch online erhältlich, im iKiosk.

Am Samstag herrschte im Gmünder Rathaus ein deutsch-​englisches Stimmengewirr. Rund 30 ehemalige Studentinnen und Studenten des University of Maryland University College Schwäbisch Gmünd (UMUC) waren zu einer „Reunion“, einer Wiedersehensfeier, in die Stauferstadt gekommen.Im ersten Stock des Rathauses wurde eine Ausstellung über den Gmünder Ableger der US-​amerikanischen Universität eröffnet. Heidrun Irre dokumentierte mit Bildern, Texten und Dokumenten die zehnjährige Geschichte der UMUC.Es war ein großes „Hallo, wie geht’s?“ und „Hello, how are you?“ Aus den USA und verschiedenen Ecken Europas waren sie zurück an den Ort gekommen, an dem sie zwischen 1992 und 2002 studiert hatten. Auch einige ehemalige Dozenten und Angestellte waren dabei, um alte Erinnerungen auszutauschen und zu erfahren, was aus den Studierenden geworden ist.

