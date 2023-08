Heuchlingen feiert mit buntem Treiben an Zehntscheuer und Reitplatz

Viele Heuchlinger und Gäste nutzten die Chance, anlässlich 50 Jahren Ostalbkreis die umgebaute Zehntscheuer von 1786 in Heuchlingen erstmals von innen zu besichtigen. Zeitgleich gab es auf dem Galgenberg Springreiten auf hohem Niveau zu erleben. Viele weitere Angebote sorgten für lebendiges Festprogramm.

Sonntag, 13. August 2023

Benjamin Richter

Wohl noch nicht sehr viele Heuchlinger Bürgerinnen und Bürger hatten bislang die Gelegenheit, die von Dr. Dieter Bopp zu einem Wohngebäude umgebaute Zehntscheuer von innen zu besichtigen. Dementsprechend groß war das Interesse an Führungen durch das ehemalige Lagergebäude.

Die Mitglieder des Heuchlinger Gemeinderats gaben bei der Führung einzelner Gruppen Informationen zu der im Jahr 1786 durch Fürstprobst Anton Ignaz, Graf Fugger-​Glött erbauten und von der Familie Bopp ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts nach und nach erworbenen Zehntscheuer mit großem Garten preis.

Der Abtsgmünder Arzt Dr. Dieter Bopp, der im Jahr 2017 im Alter von 75 Jahren verstarb, wohnte bis zu seinem Tod in seinem Elternhaus in Heuchlingen, das gegenüber der Zehntscheuer lag. Das Projekt, die Zehntscheuer zu renovieren, ließ ihn nicht los, und so steckte er sehr viel Herzblut, Kraft und finanzielle Mittel in den Umbau, den die Besucherinnen und Besucher mit bewundernden Blicken besichtigten.





Warum Beate Hegele und Marianne Wahl im Garten der Zehntscheuer mit rund 40 verschiedenen Kräuter– und Getreidesorten aufwarteten und wer die Gäste am Grill mit Bratwürsten versorgte, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 14. August. Erhältlich ist die komplette Ausgabe auch online im iKiosk.

Ein sehr gelungenes, buntes Programm bot die Gemeinde Heuchlingen anlässlich des Festtages zum 50-​jährigen Bestehen des Ostalbkreises. Hinzu kamen mit den Dressur– und Springturnieren und einer Schaunummer der Kutschengespanne interessante Veranstaltungen für die Freunde des Reitsports.

