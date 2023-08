Schauort Becherlehen: Das Gmünder Ruhrgebietle im Umbruch

Das Becherlehental im Norden der Innenstadt hat mit der „Kleinen Schweiz“ schon Generationen begeistert. Seit der Eröffnung der Manufaktur B 26 gilt es verstärkt als Quartier mit hohem Entwicklungspotenzial.

Die Rede ist vom Becherlehental, das sich mit der gleichnamigen Straße von der Innenstadt hinauf zieht zum Rehnenhof auf der Talseite einerseits und nach Mutlangen andererseits. Namensgeber ist der historische Lehenhof auf der Westseite des Tals, wo sich auch die Becherlehensiedlung befindet. Der alte Bauernhof soll nun eine neue Blütezeit erfahren. Ein Investor will dort eine familienfreundliche Feriensiedlung errichten.







Im zurückliegenden Jahrhundert galt das Becherlehental wegen zweier bedeutender Industriebetriebe auch als das „Ruhrgebietle“ von Schwäbisch Gmünd. Darüber hinaus hatte es nach Einbruch der Dunkelheit wegen eines halbseidenen Etablissements einen anrüchigen Ruf. In der „Kleinen Schweiz“ befand sich darüber hinaus das erste Gmünder Freibad. Hier machte unter anderem ein junger Offizier der Reichswehr von sich reden, der später Geschichte schreiben sollte…







Das „Kurhaus Kleine Schweiz“ liegt nicht etwa im eidgenössischen Alpenland, sondern direkt vor den Toren der Gmünder Innenstadt. Was für eine Idylle, mit der um 1900 von diesem Gmünder Kurhaus um Urlauber geworben wurde: Herrliche Aussicht über die Stadt und zu den Kaiserbergen, gleich zu Füßen der Herberge ein von Tannen umgebener See, der die Kurgäste zum Baden und sogar zu Bootsfahrten einlädt. Was für ein Glück, dass dieses Kurhaus bis heute als Gasthaus erhalten gebliebenen ist.

