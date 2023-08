Heute vor 100 Jahren: Frisör-​Innung rät Kunden von Selbsthilfe ab

Was in der Zeitung steht, ist spätestens nach fünf und ganz sicher nach 100 Jahren längst vergilbt. Vergessen aber wird es nicht. Zum Beispiel, dass die Frisör-​Zwangsinnung Gmünd-​Welzheim im August 1923 einen vehementen Appell an ihre Kunden richtete.

Das passierte rund um den 14. August 1923 im Raum Gmünd: Die Frisör-​Zwangsinnung Gmünd-​Welzheim appelliert vehement an ihre Kunden, ihnen treu zu bleiben und nicht zur Selbsthilfe zu greifen. Schließlich hätten die Frisöre immer höhere Kosten zu tragen und müssten ums Überleben kämpfen.

In Heubach wird zur Feststellung eines größeren Felddiebstahls ein Polizeihund von Stuttgart geholt. Immer wieder kommt es zu Diebstählen von Lebensmitteln aus Obst– und Gemüsegärten und von Feldern.

Von der Abhaltung des diesjährigen Kirchweihmarktes wird wegen der Entstehung unverhältnismäßig hoher Kosten Abstand genommen.





