HGV Sommeraktion: In Eisdielen mit GD-​Chips bezahlen

Foto: fleisa

Seit dem 31. Juli läuft die GD-​Chip-​Aktion des HGV Schwäbisch Gmünd. Mit den goldfarbenenen Chips kann man entweder Parkgebühren bezahlen oder sie in der Eisdiele einlösen – das Wetter allerdings spielte bei der Aktion bislang weniger mit.

Montag, 14. August 2023

Sarah Fleischer

32 Sekunden Lesedauer



Der Deal ist einfach: Gegen 25 Euro Einkaufswert in einem teilnehmenden Gmünder Geschäft gibt es einen GD-​Chip im Wert von einem Euro. Der kann dann am Parkautomat oder in der Eisdiele eingelöst werden.

Bis zum vergangenen Wochenende lud das Wetter allerdings weniger zum Bummeln und Eis essen ein – eher fühlte es sich manchmal an, als stünde der Herbst schon vor der Tür. Auch bei den Eisdielen in Schwäbisch Gmünd machte sich das bemerkbar.





Welche Erfahrungen die Eisdielen bislang machten und mehr Details zur Aktion lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



316 Aufrufe

130 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen