Holzhausen: Sommerfest des Musikvereins geht am Montag weiter

Foto: Zimmermann

Freunde der Blasmusik sind am Wochenende beim Sommerfest des Musikvereins Holzhausen voll auf ihre Kosten gekommen. Die Veranstaltung in der Festscheune des Eschacher Ortsteils ist jedoch noch nicht vorbei: Am Montag geht der Festbetrieb ab 16.30 Uhr mit einem Handwerkervesper weiter.

Montag, 14. August 2023

Benjamin Richter

27 Sekunden Lesedauer



Neben dem ortsansässigen Musikverein Holzhausen brachten auch die Partnervereine aus Hohenstadt und Schechingen am Sonntag zünftige und fidele Musikstücke aus ihrem Repertoire zu Gehör.

Am Montag werden ab 19 Uhr die Original Härtsfelder Musikanten aus Dorfmerkingen die Festgäste unterhalten. Der Eintritt ist wie schon am Samstag und Sonntag frei, fürs leibliche Wohl ist erneut bestens gesorgt.





