Horoskope: Was verraten die Sterne wirklich?

Vor allem unter jungen Menschen ist Astrologie beliebt, 61 Prozent der 18– bis 24-​Jährigen glauben an Horoskope. Woher kommt der Trend?

Montag, 14. August 2023

Benjamin Richter

Tausende Menschen folgen der Frau über ihren Kanal Astrolinski auf Instagram. Erst vor wenigen Monaten veröffentlichte sie außerdem ihr Buch mit dem Titel „Folge deinen Sternen“.

Damit liegt Rojinski im Augenblick voll im Trend. Laut einer Umfrage von Yougov glaubt mehr als die Hälfte der Menschen in Deutschland stark an einen Zusammenhang zwischen Persönlichkeit und Sternzeichen.

Aber woher kommt der Trend? Und was erhoffen sich so viele von der Astrologie? „Heute nehmen mehr Menschen ihre Spiritualität selbst in die Hand“, erklärt die Religionswissenschaftlerin Isis Mrugalla, die an der Universität Tübingen forscht und sich unter anderem mit Okkultismus der Gegenwart auseinandersetzt.





Auf welche Fragen viele Menschen in der heutigen Zeit Antworten in der Astrologie suchen und wie sich die Anziehungskraft dieser Form der Spiritualität erklären lässt, lesen Sie auf der Wissen-​Seite der Rems-​Zeitung vom 14. August. Die komplette Ausgabe ist auch digital im iKiosk erhältlich.



„Der Jupiter ist der Cheerleader unter den Planeten“, erklärt Influencerin, Moderatorin und Model Palina Rojinski mit einem fröhlichen Lächeln in die Kamera. Es sei deshalb absolut an der Zeit, sich zu fragen: „Wofür setze ich meine Strahlkraft ein?“Vor allem unter jungen Menschen sind Astrologie und entsprechende Programme auf diversen Kanälen beliebt, 61 Prozent der 18– bis 24-​Jährigen glauben an Horoskope.

