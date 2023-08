Land fördert Bildungsstätten der HWK Ulm

Mit 800.000 Euro fördert das Land Baden-​Württemberg die überbetriebliche Berufsausbildung. Mit einer modernen Ausbildung im handwerk soll die Zukunft der Branche gesichert werden.

Montag, 14. August 2023

Sarah Fleischer

Rund 4000 Azubis durchlaufen im Rahmen ihrer handwerklichen Ausbildung jährlich die Bildungsstätten der Handwerkskammer Ulm. An den Standorten Ulm und Friedrichshafen gewinnen sie im Rahmen ihrer überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung Kenntnisse und Fähigkeiten in 15 verschiedenen Gewerken. Dazu gehören etwa das Klempner-​, Elektroniker– und Tischlerhandwerk. Auch das baden-​württembergische Wirtschaftsministerium sieht die überbetriebliche Berufsausbildung als wichtigen Baustein zur Qualitätssicherung der handwerklichen Lehre. Deshalb unterstützt das Land im zweiten Jahr in Folge mit einer erhöhten Fördersumme von 800.000 Euro diese Berufsausbildungslehrgänge.







Welceh Vorteile diese Bildungsstätten haben und warum ihre gezielte Förderung so wichtig ist, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



