Weißensteiner Straße in Gmünd: Vom Industrie-​Areal zum DRK– und Einkaufszentrum

Fotos: Historische Bilder aus der Sammlung Bareis, aktuelles Bild gbr

Die RZ-​Serie „Gmünd damals und heute“ befasst sich im sechsten Teil mit der Weißensteiner Straße: Zwei große historische Bauten prägten neben repräsentativen Stadthäusern früher diese Gegen am einstigen Rand der Innenstadt: Das Margariten-​Hospital und das Unternehmen Erhard & Söhne. Auf dem Werksgelände steht heute unter anderem das DRK-​Domizil sowie zwei Einkaufsmärkte und ein Mehrgenerationen-​Haus.

Montag, 14. August 2023

Gerold Bauer

Das Wort „Transformation“ in seiner aktuellen Lesart ist noch relativ neu im Sprachgebrauch – was damit gemeint ist, gab es freilich schon immer. Die Welle der Industrialisierung im 19. Jahrhundert war ja auch eine Art von Transformation, denn im Zuge neuer Möglichkeiten der Produktion veränderte sich das Stadtbild und die Wirtschaft in Gmünd. Am Rande der historischen Altstadt wurde ein riesiges Werksgelände mit vielen neuen Arbeitsplätzen gebaut.





Lesen Sie im Rahmen der RZ-​Serie am 14. August mehr darüber, wie sich dieses Stadtviertel im Laufe von fast 200 Jahren mehrfach stark verändert hat!



