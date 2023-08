WFV-​Pokal: Normannia tritt in Dorfmerkingen an

In die Fußball-​Oberliga ist der 1. FC Normannia Gmünd mit zwei 1:0-Erfolgen perfekt gestartet – und auch im Pokal darf es aus Sicht der Mannen aus dem Schwerzer gerne noch die eine oder andere Runde mehr sein. An diesem Dienstagabend (17.30 Uhr) muss in der dritten Runde die Hürde Sportfreunde Dorfmerkingen übersprungen werden.

Montag, 14. August 2023

Alex Vogt

Vielleicht ist es ein Vorteil für die Mannen von Zlatko Blaskic, dass sie bereits in die Saison gestartet sind, für die Dorfmerkinger geht die Verbandsliga-​Runde erst am kommenden Wochenende beim SV Fellbach los.

Doch Normannia-​Trainer Zlatko Blaskic sagt: „Wir treffen auf einen sehr guten Gegner, der sehr viel Qualität in seinen Reihen hat. Die Schwere der Aufgabe ist uns durchaus bewusst. Vor allem, weil die Dorfmerkinger gegen die Normannia stets sehr motiviert sind.“





Auf welche Spieler Zlatko Blaskic beim Gastspiel in Dorfmerkingen verzichten muss, lesen Sie im FCN-​Vorbericht in der Rems-​Zeitung vom 15. August.



