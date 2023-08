Heimatgeschichte: Die Löwin im Gmünder Stadtgarten

Vor rund 100 Jahren hat der Gmünder Konditormeister, Raubtierliebhaber und Bildhauer Eugen Greiner für eine ganze Reihe von bleibenden Löwinnen-​Sichtungen gesorgt.

In einer lokalen Nachbetrachtung der zunächst dramatischen, dann doch sehr heiteren Episode befällt einen Stauferstädter Gelassenheit und ein erhabenes Schmunzeln. Denn: Löwinnen und Löwen sind im Gmünder Stadtbild und in der Satdtgeschichte allgegenwärtig, und deren Sichtungen sind nicht erschreckend, sondern vielen Gmündern seit der Kindheit vertraut.



Die gewiss vertrauteste Löwin der Gmünder liegt jedoch wahrlich lebensgroß im Stadtgarten.







Was war das für eine Aufregung bei Berlin – die ganze Welt nahm Mitte Juli Anteil an der Suche nach und der Jagd auf eine vermeintliche Löwin, die sich dann als Wildschwein entpuppte. Sogar gepanzerte Polizeifahrzeuge und Scharfschützen gingen in Stellung und aufwändige Kot-​Analysen wurden in die Wege geleitet.

