So Ebbes: Spieglein, Spieglein…

Symbol-​Foto: Gabi Schoenemann /​pix​e​lio​.de

Als Kind hat man sich mit den schicken Sachen seiner Eltern verkleidet, 20 Jahre später darf man sich selbst für eine Hochzeit schick machen — mit ungeahnten, aber märchenhaften Zwischenfällen.

Dienstag, 15. August 2023

Sarah Fleischer

1 Minute 7 Sekunden Lesedauer



Auch das Kleid hat einen deutlich tieferen Ausschnitt, als man gewohnt ist und ausgerechnet während der kirchlichen Trauung beschließen die Schnüre am Rücken, die Sache etwas lockerer anzugehen. Also zupft man eifrig zurecht, um das Schlimmste zu verhindern – man will ja nicht als unbeabsichtigter Flitzer die Hochzeit crashen. Anschließend bittet man den Freund, sich dem ganzen Konstrukt noch einmal anzunehmen. Der macht seine Sache so gut, dass man sich kurzzeitig an die Mieder-​Szene aus „Schneewittchen“ erinnert fühlt. Aber: Für den Rest des Abends hat man seine Ruhe. Vor allem, da niemand mehr auftaucht, der einem einen Kamm oder gar einen Apfel andrehen will.







Als Kind hat man gerne Verkleiden gespielt, als Erwachsene bieten sich solche Gelegenheiten eher selten – höchstens zu Fasching und eventuell Halloween. Von beidem ist die Kolumnistin kein Fan. Doch an diesem Wochenende kamen Kindheitserinnerungen hoch, als man die hohen Schuhe anzog, die extra für die Hochzeitsfeier gekauft wurden: Hat man nicht auch damals als Vierjährige die viel zu großen Pumps der Mutter anprobiert und ist damit durchs Haus gestolpert? Nun, diesmal passen die Schuhe sehr viel besser, trotzdem fühlt man sich die ersten 20 Minuten wie ein frischgeborenes Reh. Kein Wunder, wenn man sonst an mindestens 300 Tagen im Jahr eigentlich Sneaker trägt. Mit dem eigenen Spiegelbild ist man am Ende der Prozedur trotzdem leidlich zufrieden.

