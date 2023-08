Wissen: Fit im Alter dank Spermidin?

Alt werden will eigentlich keiner, alt sein wollen dann aber die meisten, so lange es geht. Der neueste Hype ist Spermidin in Minidosen, eingesetzt als Daseinsverlängerer. Unschlagbar sind aber wohl die Klassiker: gescheit essen, gut schlafen, wenig Stress.

Dienstag, 15. August 2023

Sarah Fleischer

Wann fängt man an, alt zu werden? Das Max-​Planck-​Institut für Biologie des Alterns in Köln gibt dazu auf seiner Website folgende Information: „Typische Anzeichen des Alterns, wie Falten oder nachlassende Leistungsfähigkeit, können schon mit 20 Jahren auftreten.“

Die langlebigsten Landsäugetiere findet man: beim Menschen. Viele Forschende sehen demnach ein Alter von etwa 120 Jahren als natürliche Obergrenze für den Menschen an. „Dies beruht auf der Beobachtung, dass die durchschnittliche Lebenserwartung im letzten Jahrhundert zwar gestiegen ist, die maximale Lebenserwartung sich jedoch nicht verändert hat und nahezu konstant bei etwa 120 Jahren liegt.“ Und doch: Viel länger leben zu können, wünschen sich viele Menschen innig. Ein Mittel zur Lebensverlängerung wäre eine Goldgrube. Entsprechend hohe Summen werden in die Forschung dazu gesteckt – mit bisher blassen Erfolgen. Zudem ist mehr Jahre gewinnen nicht alles: Gesund älter werden ist das Ziel.





Wie das gelingen kann, was die Forschung sagt und wo die Grenzen liegen, lesen Sie am Dienstag auf der Wissens-​Seite der Rems-​Zeitung.



