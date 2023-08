Fußball-​Bezirkspokal: FC Stern Mögglingen und Sportfreunde Lorch scheiden aus

Foto: Zimmermann

In der zweiten Runde des Fußball-​Bezirkspokals Ostwürttemberg haben sich am Mittwochabend mit dem FC Stern Mögglingen und den Sportfreunden Lorch zwei Bezirksligisten aus dem Wettbewerb verabschiedet.

Mittwoch, 16. August 2023

Alex Vogt

34 Sekunden Lesedauer



Die beiden Bezirksliga-​Aufsteiger aus Mögglingen und Lorch hat es in der zweiten Bezirkspokalrunde erwischt. Während die Mögglinger im Derby beim A-​Ligisten TSV Böbingen mit 1:2 das Nachsehen hatten, mussten sich die Sportfreunde aus Lorch dem künftigen Ligakonkurrenten TSG Hofherrnweiler II mit 0:2 geschlagen geben.

Eine Überraschung gelang dem B-​Ligisten SV Frickenhofen durch den 3:1-Heimsieg über die SG Alfdorf/​Hintersteinenberg aus der Kreisliga A. Der FC Schechingen (grünes Trikot) musste sich dem A-​Liga-​Kontrahenten TSV Heubach mit 2:4 nach Elfmeterschießen geschlagen geben.







Welche Mannschaften aus dem Gmünder Raum sonst noch den Einzug in die dritte Bezirkspokalrunde geschafft haben, lesen Sie in den einzelnen Spielberichten in der Rems-​Zeitung vom 17. August.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



363 Aufrufe

137 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen