Gewitterfront im Anmarsch

Foto: hs

Die Wetterdienste warnen vor einem unruhigen Abend und einer ebensolchen Nacht. Aus Richtung Westen nähert sich bereits eine breite Gewitterfront dem Ostalbkreis.

Mittwoch, 16. August 2023

Jürgen Widmer

27 Sekunden Lesedauer



Die Vorwarnung vor möglichen Unwettern erstreckt sich für Ostwürttemberg bis 4 Uhr. Schon jetzt (Stand 16.30 Uhr) hat sich westlich von Stuttgart eine erste Gewitterfront mit hoher Blitzaktivität gebildet. Vier Gewitterzellen, so zeigt das Wetterradar, scheinen sich zu einer großen zu vereinigen, die sich langsam Richtung Ostwürttemberg bewegt, wo noch die Sonne vom Himmel brennt.

In der Nacht zum Mittwoch zogen BEREITS Gewitter an der Donau entlang und über die Schwäbische Alb Richtung Bayern. Nachtschwärmer erlebten beispielsweise im Himmelsgarten bei Wetzgau ein spektakuläres Wetterleuchten am südlichen Nachthimmel:

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



627 Aufrufe

108 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen