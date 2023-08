Heute neu: LOKAL, das Wochenblatt der Rems-​Zeitung

Foto: fg

Um Ausflugsziele im Sommer geht es in der aktuellen Ausgabe des Gmünder Wochenblatts. In unserem Special finden Sie dazu eine Reihe attraktiver Tipps. Darüber hinaus im Blatt: eine Vorschau auf das Sommerkino in Böbingen und den Aktionstag zum Ostalbkreis-​Jubiläum am Sonntag in Mutlangen, bei dem Bürgermeisterin Stephanie Eßwein und Landrat Joachim Bläse zu einem Kochduell antreten werden.

Natürlich gibt es auch wieder Rätselspaß, geschäftliche Informationen und Kochrezepte. Abgerundet wird das Angebot mit Kleinanzeigen und einem Nachrichtenrückblick für die Region zwischen Wald und Alb.