Kein Heimspiel für „Schrotti“ Gaedt in Böbingen

Foto: jtw

Das 1. Böbinger Sommerkino feiert am Donnerstagabend, 17. August, Premiere. Und am Tag darauf feiert Michael Gaedt ebenfalls Premiere in Böbingen, denn im Park am alten Bahndamm ist er noch nie vorher aufgetreten.

Mittwoch, 16. August 2023

Jürgen Widmer

Gaedt ist gebürtiger Gmünder und sagt: „Ich mag diese Stadt“. Ziegelbergstraße 31 war seine Kindheitsadresse. Ob das Haus noch steht? Er steuert seinen Tesla (O-​Ton Gaedt: „Vernünftig ist an dem Auto nichts“) die Straße hoch: „Um die Kurve ist mein Onkel immer so rasant mit seinem Fiat 500 gefahren, dass er sie immer auf zwei Rädern genommen hat.“ Das Haus steht noch.





Wie Gaedt durch die Schulzeit in Heubach gekommen ist und warum ihm Böbingen wichtig ist, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



Keine Frage, der Mann hat Tempo. Ob er nun Auto fährt, oder spricht. Und so ist ein Trip in seine Vergangenheit eine Art Schnellzug durch 66 Jahre Leben. Eigentlich soll es nach Böbingen gehen: Dort tritt Gaedt am Freitag auf. Für ihn eine Premiere, denn im Park am alten Bahndamm war er noch nicht, dabei kennt er die Gegend ansonsten fast wie seine Westentasche – naja fast.

