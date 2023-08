Sommerfest des TVE: Viel Regen, trotzdem gute Stimmung

Beim dreitägigen Eschach-​Open-​Tenniswochenende konnte selbst das wechselhafte Wetter die ausgelassene Atmosphäre nicht trüben. Das Aktiven-​Doppelturnier fiel buchstäblich ins Wasser, doch beim Hobby-​Wettbewerb gab es spannende Matches zu sehen.

Den Auftakt zum Festwochenende machte am Freitag die Band „Bad Sunday“ aus Schechingen, die bei der Opening-​Party zahlreiche Besucher auf die Anlage zog. Am Samstag stand das Aktiven-​Doppelturnier auf dem Programm. Das Turnier erfreut sich bei den umliegenden Tennisvereinen immer größerer Beliebtheit, und mit Doppeln aus Fachsenfeld, Aalen, Untergröningen, Ruppertshofen, Schechingen, Herlikofen und Abtsgmünd war wieder ein breites und starkes Teilnehmerfeld angemeldet. Allerdings setzte der anhaltende Regen in den am Morgen und Vormittag den Plätzen enorm zu und machte eine Durchführung des Turniers unmöglich.







Wie die Spieler und Gäste trotzdem bei Laune blieben und ob das Porgramm am Sonntag nach Plan stattfinden konnte, erfahren Sie in der Mittwochs-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.



Drei Tage „Eschach-​Open“ liegen hinter dem Tennisverein Eschach. Am letzten Juliwochenende stand das große Sommerfest im Kalender. Der Sommer legte allerdings eine Pause ein, was zwar dem Spielbetrieb am Samstag einen Abbruch tat, nicht aber der Stimmung.

