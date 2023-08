Umstellung auf Digitalfunk: Gmünder Feuerwehr auf der Zielgeraden

Die Integrierte Regionalleitstelle Ostwürttemberg (IRLS) in Aalen hat kürzlich von Analog– auf Digitalfunk umgestellt. Nach und nach sollen nun Feuerwehren, Rettungsdienst und Katastrophenschutzeinheiten in der Region folgen – auch die Feuerwehr Schwäbisch Gmünd.

„Unser Meilenstein sieht so aus, dass wir den Auftrag für die Geräte ausgeschrieben und erteilt haben“, so Uwe Schubert, Feuerwehrkommandant von Schwäbisch Gmünd. „Wenn alles glatt läuft, können wir noch in diesem Jahr von Analog– auf Digitalfunk umstellen.“ Nicht ohne Nostalgie bemerkt Schubert: „Eigentlich ist unser Analogfunk noch voll funktionstüchtig, den könnte man gut noch ein paar Jahre nutzen.“





Als „Meilenstein“ bezeichnet das Landratsamt die gelungene Umstellung auf Digitalfunk bei der IRLS.

