Ledergasse: Auto erfasst Fußgänger

Foto: Martin Quast /​pix​e​lio​.de

Eine 34-​jährige Autofahrerin hat am Mittwochabend in der Ledergasse in Schwäbisch Gmünd einen Fußgänger erfasst. Dieser zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu.

Donnerstag, 17. August 2023

Benjamin Richter

25 Sekunden Lesedauer



Wie die Polizei mitteilt, war die 34 Jahre alte Frau gegen 19.40 Uhr am Mittwoch in ihrem Wagen in der Ledergasse in Richtung Stadtmitte unterwegs, als der 41-​jährige Fußgänger unvermittelt zwischen zwei geparkten Fahrzeugen auf die Fahrbahn trat. Die Fahrerin konnte nicht mehr ausweichen, es kam zum Zusammenstoß. Dabei verletzte sich der 41-​Jährige schwer. Rettungskräfte brachten ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus.





