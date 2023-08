Normannia Gmünd: Gastspiel in Ravensburg

Foto: Stoppany

Für den 1. FC Normannia Gmünd steigt am Samstag das dritte Saisonspiel in der Fußball-​Oberliga Baden-​Württemberg in Oberschwaben. Angepfiffen wird die Partie beim bis dato noch punktlosen FV Ravensburg um 16 Uhr.

Donnerstag, 17. August 2023

Alex Vogt

In den beiden bisherigen Punktspielen beim SSV Reutlingen und gegen den FC Holzhausen ist es dem Oberligisten aus Schwäbisch Gmünd mit zwei 1:0-Siegen gelungen, zweimal zu null zu spielen und sechs Punkte zu holen. Am Dienstag im Pokal beim Verbandsligisten Sportfreunde Dorfmerkingen II musste der Gmünder Torwart Max Reichert gleich viermal hinter sich greifen, während die Offensive keinen Treffer erzielen konnte.



Nach dieser enttäuschenden 0:4-Niederlage in der dritten Runde des WFV-​Pokals möchten die Gmünder nun am Samstag in Ravensburg ein anderes Gesicht zeigen.





Was Normannia-​Trainer Zlatko Blaskic am Samstag von seiner Mannschaft erwartet und mehr über den Gegner FV Ravensburg lesen Sie im Vorbericht von Claus-​Jörg Krischke in der Rems-​Zeitung vom 18. August.



