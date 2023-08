a.ls.o. bietet eine Perspektive für Alleinerziehende

Ein Kind alleine groß ziehen und gleichzeitig die Brötchen verdienen — das ist alles andere als einfach. Wie alleinerziehende Mütter bei der a.l.s.o. in Schwäbisch Gmünd ihren Weg in den Beruf finden.

Freitag, 18. August 2023

Sarah Fleischer

„Ich liebe diesen Ort. Ich erlebe hier eine enorme gegenseitige Hilfsbereitschaft von Mitarbeiterinnen und Teilnehmerinnen. Man fühlt sich wie in einer Familie“, sagt die 34-​jährige Zharkynai Boga über die a.l.s.o. In Kürze wird sie eine Ausbildung zur Jugend– und Heimerziehung bei St. Loreto in Gmünd beginnen. Bei der a.l.s.o. ist sie Teilnehmerin am Projekt AITA 2024* (Alleinerziehende in Teilzeitausbildung) und wird dort ein ausbildungsbegleitendes Praktikum absolvieren. Finanziert wird ihre Ausbildung durch einen Bildungsgutschein des Jobcenters.







Wie das Projekt der a.l.so. e.V. funktioniert und was der Verein damit bezweckt, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.



