Beilage „Fußball-​Saison“: Daten, Fakten, Hintergründe von der Ober– bis zur Kreisliga

Mit dem 1. FC Normannia ist der Raum Gmünd wieder in der Fußball-​Oberliga Baden-​Württemberg vertreten. Doch auch auf den Amateursportplätzen der unteren Ligen gibt es ab diesem Wochenende bis in den kommenden Sommer hinein wieder jede Menge Spannung und Action. Die Beilage der Rems-​Zeitung stellt die Teams vor, mit allen Zu– und Abgängen und ihren Zielen für die neue Saison.

Freitag, 18. August 2023

Benjamin Richter

Dies habe seine Mannschaft in den beiden Aufstiegsspielen gegen den SC Lahr (3:0/0:0) bestätigt. Hinzu kam auch in spielerischer Hinsicht noch einmal ein Schritt nach vorne: „Wir haben einen richtig guten Fußball gespielt und konnten uns am Ende verdientermaßen über diesen Aufstieg freuen“, so der Normannia-​Coach.





Trotz der kurzen Vorbereitung sieht sich der 1. FC Normannia Gmünd gewappnet für die neue Saison in der Oberliga Baden-​Württemberg. Der Klassenerhalt genießt oberste Priorität, stellt bei bis zu sechs möglichen direkten Absteigern aber eine Herausforderung dar.Mit einer sattelfesten Defensive als Prunkstück legte der 1. FC Normannia Gmünd in der vergangenen Saison den Grundstein zum Aufstieg. „Wir sind verdient in die Oberliga aufgestiegen, weil wir vor allem defensiv sehr stark waren mit gleich 21 Spielen ohne ein Gegentor“, blickt Zlatko Blaskic zurück.

