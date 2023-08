Das hat Hannes Barth im „Schwanen“ vor

Seit 2019 steht das Traditionsgasthaus „Schwanen“ in der Vorderen Schmiedgasse leer. Doch jetzt regt sich etwas. Noch in diesem Jahr soll er freitags geöffnet sein, zunächst mit einem Übergangskonzept. Zurzeit wird das Gebäude dafür auf Vordermann gebracht.

Freitag, 18. August 2023

Jürgen Widmer

„Das ist eine Übergangslösung“, sagt Barth. Aber eine, die durchaus schmecken könnte.





Was Hannes Barth im Schwanen genau vor hat, und was Celestino Piazza, VWG-​Geschäftsführer, mit dem Gebäude plant, lesen Sie am Wochenende in der Rems-​Zeitung.



Eigentlich könnte es gleich losgehen – zumindest in einer Ecke. Tisch und Stühle stehen sauber gruppiert, die Erinnerungsfotos an der Wand erinnern an die Gemütlichkeit vergangener Tage. Jeden Moment könnten die Swany Feet Warmers wieder loslegen, jene legendäre Jazz-​Kapelle, die dem Schwanen mehr als 40 Jahre lang die Treue hielt.Gut, wer den Blick dann in der Wirtsstube des Schwanen schweifen lässt, sieht: Es gibt noch ein paar Dinge zu tun. So fehlt eine Theke, die Polster der Eckbänke brauchen dringend eine Reinigung, doch grundsätzlich scheint das Lokal für einen vorübergehenden Betrieb geeignet.Spätestens am 6. Oktober soll das Gasthaus nach vier Jahren wieder Gästen offen stehen. Dann steht „Musik in Gmünder Kneipen“ an. „Da machen wir mit“, sagt Hannes Barth, der den Schwanen danach jeden Freitag öffnen will und kommendes Jahr, wenn das Gartenschau-​Jubiläum ansteht, dann auch häufiger.

