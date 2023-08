Gmünd feiert Weltkindertagsfest am 16. September

Foto: fleisa

Am 20. September findet der Weltkindertag statt. Die Stadt Gmünd feiert darum schon am Samstag, 16. September das Kindertagsfest — mit allem, was das Herz kleiner und großer Kinder begehrt.

Freitag, 18. August 2023

Sarah Fleischer

37 Sekunden Lesedauer



Es ist das 28. Weltkindertagesfest in Schwäbisch Gmünd und so groß war es noch nie, da sind sich David Schenk von der Jugendarbeit und Sabrina Hausner vom Kinder– und Jugendbüro einig. „Wir haben rund 20 Teilnehmende Vereine und Organisationen – bis jetzt. Wer sich noch mit einem angebot beteiligen will, kann sich gerne melden“, informiert Hausner. Aufgrund der vielen Teilnehmenden werden sich die Stände über den gesamten Marktplatz bis auf den Johannisplatz erstrecken. Schon 2022 habe man den Weltkindertag größer als in den Jahren zuvor gefeiert, doch diesmal könnte es wohl noch mehr Beteiligte und Angebote geben.







Was Besucher alles erwartet und welche Vereine unter anderem vertreten sind, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.



