Lehrbienenstand und Imker-​Vereinsheim in Frickenhofen

Aus der Not heraus entstehen oft die besten Lösungen. So auch auf der Frickenhofer Höhe. Dort suchte der Imkerverein einen Ort für regelmäßige Treffen und Austausch. Also wurde der Verein selbst tätig.

Freitag, 18. August 2023

Sarah Fleischer

Wie das neue Vereinsheim dann letztendlich zustande kam und was dort geboten wird, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.



Die Schließung vieler Wirtschaften und Gasthäuser auf der Frickenhofer Höhe schränkte die Versammlungsmöglichkeiten vieler Vereine massiv ein, so auch diejenige der „Imker der Frickenhofer Höhe“. Die Bienenzüchter brauchten eine Lösung, wobei der Bau eines eigenen Gebäudes ins Auge gefasst wurde. Die Vorstandschaft mit Roland Behringer, Uwe Wendt, Hilda Kielwein und Carmen Grill suchte nach geeigneten Plätzen, das Ganze sollte auch noch bezahlbar bleiben. „Schulden machen wollten wir nicht“, erklärt Vorstand Roland Behringer.

