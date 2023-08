So Ebbes: Cool bleiben!

Man hatte schon gedacht, es sei vorbei mit dem Sommer für dieses Jahr, da kehrte er mit voller Wucht zurück und schlug einen quasi ins Gesicht.

Von mageren 14 Grad am vergangenen Mittwoch zu anhaltend schwülen 30 Grad am Wochenende – Respekt. Die Eisdielen freut’s, denn nun ist ein tägliches Eis quasi überlebensnotwendig. Entsprechend lang sind dann auch die Schlangen vor den Eisdielen. Nur selten steht man dort im Schatten und der Ärger über die Person vor einem, die sich partout nicht zwischen Amarena, Blaubeer-​Joghurt und Pistazie-​Himbeer-​Sahne entscheiden kann, wächst zusehends. Da hilft nur eines: cool bleiben, oder auch „chillen“ – also kühl bleiben oder sich abkühlen. Zum Beispiel ganz klassisch mit einem Fächer, das war ja vor 300 Jahren schon üblich und wirkt außerdem sehr kultiviert.Bei der Hitze sucht man sowieso ständig nach Möglichkeiten, sich abzukühlen. Das Freibad bietet sich da an, klimaanlagen-​gekühlte Räume oder auch kalte Getränke. Wobei die, je nach Zucker– und Alkoholgehalt, besonders im August auch Wespen anziehen – nach Stechmücken die wohl mit Abstand nervigsten Insekten.Womit man wieder beim Genervt-​sein wäre. Dass das alles Einstellungssache ist, bewiesen neulich zwei junge Männer, die auf dem Nachhauseweg an einem vorbeiliefen, in ein intensives Gespräch vertieft. Folgende Konversation kam einem dabei zu Ohren: „Jetzt chill doch mal!“ – „Ich will aber nicht chillen!!!“

