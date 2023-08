Wissen: Warum Regenwetter auch schön sein kann

Foto: Oliver Mohr /​pix​e​lio​.de

„Schön heute“ – das war einmal ein hübscher Gesprächsauftakt, wenn es ums Wetter ging. Nimmermehr. Was ist „schön“?

Samstag, 19. August 2023

Sarah Fleischer

Sonnenschein ist gutes Wetter, Regen schlechtes. Solche Aussagen sind kein Konsens mehr. 30 Grad, wolkenlos, trocken: Das erschien lange als Inbegriff von schönem Wetter. Doch spätestens in diesem Jahr mit allerhand wüsten Wetterkapriolen, scheint das passé. Angesichts der Trockenheit hierzulande scheinen Leute in Gesprächen auch öfter zu erwähnen, dass sie sich jetzt über Regen freuen und gleichzeitig darüber wundern, dass sie das so anders empfinden als früher.





Wie viele Menschen in Deutschland so ticken und woran das liegt, lesen Sie am Samstag auf der Wissens-​Seite der Rems-​Zeitung.



