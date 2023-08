EKM in Schwäbisch Gmünd: »Internationaler Wettbewerb für Orgelimprovisation«

Foto: hat

13 Orgelspieler aus vieler Herren Länder waren am Freitag angetreten, um sich in St. Franziskus der Hochkarätigen Jury mit Improvisationen über ein österliches Thema zu stellen. Am Sonntag dann stand das Finale an.

Mittwoch, 02. August 2023

Sarah Fleischer

30 Sekunden Lesedauer



Drei Organisten kamen ins Finale und mussten dieses Mal zwei Aufgaben bewältigen: Die erste ein musikalisches Triptychon über Offenbarung 12, Verse 1 bis 6, gegliedert in die drei Protagonisten dieser Verse: Die schwangere Frau, der Drache und das Kind. Die zweite eine Passacaglia über ein vorgegebenes Thema, wobei beide Aufgaben auch kombiniert werden konnten. Das Ganze läuft höchst anonym ab, will heißen, niemand weiß, wer an welcher Stelle spielt. Die Spielzeit pro Finalist beträgt 20 Minuten.





Wer das Finale gewann, erfahren Sie in der Donnerstags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.



