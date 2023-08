So Ebbes: Fast wie bei Böll

Heinrich Böll hat eine Satire geschrieben über eine Familie, in der das ganze Jahr Tag für Tag Heiligabend gefeiert wird. Die Realität scheint diese Fiktion inzwischen eingeholt zu haben — und nicht nur in dieser Hinsicht hat dieser große deutsche Autor uns Texte geliefert, die heute noch zum Nachdenken animieren. Damit befasst sich die Rubrik „Soebbes“ in der Rems-​Zeitung am 2. August.

Mittwoch, 02. August 2023

Sarah Fleischer

Sarah Fleischer



So ebbes

Fast wie bei Böll

Demnächst ist es 40 Jahre her, dass der große deutsche Autor Heinrich Böll in Mutlangen vor dem Pershing II-​Standort der US-​Armee gegen die Bedrohung durch atomar bestückte Mittelstreckenraketen in Ost und West demonstrierte. Nie davor und nie danach gab es eine Phase, in der man so viele Prominente aus Politik, Kunst, Literatur sowie Fernsehen und Kino gemeinsam live im Gmünder Raum zu sehen bekam. Bei der Erinnerung an Bölls Schaffen als Schriftsteller denken manche zuerst an die verlorene Ehre der Katharina Blum, die einer Schmutzkampagne der Boulevard-​Presse zum Opfer fiel. Andere schwärmen von seiner Hommage an die schrullige irische Lebensart – und wer den Buchtitel „Der Zug war pünktlich“ im Kopf hat, kann sich wohl kaum verkneifen Vergleiche mit Abfahrts– und Ankunftszeiten der aktuellen Bahnangebote zu ziehen. Heute müsste Böll wohl eher schreiben: „Der Zug war ausnahmsweise mal pünktlich“ oder „Der Zug war wieder einmal unpünktlich“. Manchmal sogar noch schlimmer: „Der Zug verkehr gar nicht“ – so wie aktuell vom Bahnbetreiber GoAhead angekündigt. Böll hat auch die Erzählung „Nicht nur zur Weihnachtszeit“ zu Papier gebracht – die Beschreibung einer recht skurrilen Szene, in der einer „Tante Milla“ das Zeitgefühl völlig abhanden kommt und sie jeden Tag das ganze Jahr über denkt, es sei Heiligabend. Die Familie muss um der Harmonie willen mitspielen. Ob die Manager einer Einzelhandelskette, die auch im Gmünder Raum mit mehreren Filialen präsent ist, diese Story von Heinrich Böll ebenfalls gelesen oder vielleicht gar eine Tante mit dem gleichen Problem haben? Am 31. Juli, wenige Tage nach Beginn der Sommerferien, finden sich dort in den Regalen Nikolaus-​Artikel und Christbaumkugeln. (gbr)

