50 Jahre auf der Bühne: Siggi Schwarz feiert im Remspark

Foto: Feisel

Schwäbisch Gmünd bot eine formidable Kulisse für den Musiker, der mit Rockgrößen wie Aerosmith, Bryan Adams oder den Scorpions zusammengearbeitet hat. Das Konzert beeindruckte nicht nur langjährige Fans, sondern auch Rock-​Novizen.

Sonntag, 20. August 2023

Franz Graser

Lange vor Beginn des Konzerts strömten die Besucher herbei. Kaum ein Sitzplatz blieb unbesetzt. Für Siggi Schwarz, der mit Ikonen wie Aerosmith, Bryan Adams, Scorpions, und vielen weiteren Rockgrößen zusammengearbeitet hat, war es nicht der erste Auftritt in Schwäbisch Gmünd. Seine bodenständige Art, mit der er sogar einige der Gäste persönlich willkommen hieß, machte den Abend noch intimer und persönlicher.





Am Freitagabend wurde die Remspark-​Bühne in Schwäbisch Gmünd zur Bühne für Rockklassiker und Virtuosität an der Gitarre. Siggi Schwarz, der in diesem Jahr sein beeindruckendes 50. Bühnenjahr feiert, bot zusammen mit dem Keyboarder und Sänger Max Hunt und Sänger Tom Cròel ein Konzert, das sowohl langjährige Fans als auch Neulinge im Remspark fesselte.

