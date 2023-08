Infect Crew aus Gmünd: Nachwuchs-​Hip-​Hopper im WM-​Halbfinale

Fotos: Jani Pless, Demiri

Der Schwäbisch Gmünder Hip-​Hop-​Tanzgruppe Infect Crew ist etwas gelungen, was kein deutsches Team vor ihnen fertig gebracht hat: Sie zog Anfang dieses Monats in den USA ins Halbfinale der Hip-​Hop-​WM in der Kategorie „Varsity“ ein. Dabei haben die fünf jungen Tänzerinnen und Tänzer vor gerade mal drei Monaten zum ersten Mal zusammen trainiert.

Sonntag, 20. August 2023

Benjamin Richter

1 Minute 7 Sekunden Lesedauer



Obwohl es die Formation erst seit dieser kurzen Zeit gibt, können mit dem Namen Infect Crew bereits viele Gmünderinnen und Gmünder etwas anfangen. Dazu beigetragen hat sicher die große Zahl von Auftritten, bei denen das talentierte Tanz-​Quintett in den vergangenen Monaten sein Taktgefühl, seine Beweglichkeit und Synchronizität unter Beweis stellte und zugleich um Spenden warb, um die Kosten der WM-​Teilnahme zu decken.

Bis man nämlich in den Flieger nach Phoenix, Arizona, steigen konnte, galt es Tickets für den Flug über den Atlantik sowie zwölf Hotelübernachtungen pro Person und Verpflegung zu finanzieren – alles in allem gut und gerne 15.000 Euro. „Allein hätten wir uns das nicht leisten können“, zeigt sich Trainer Memi Demiri dankbar für die große Spendenbereitschaft zahlreicher in der Region ansässiger Firmen sowie der Menschen aus dem Raum Gmünd.

Für die vom Verband Hip Hop International ausgerichtete Weltmeisterschaft hatten sich die Gmünder Nachwuchs-​Hip-​Hopper im Alter zwischen elf und 15 Jahren über die Deutsche Meisterschaft in Hannover sowie über einen Online-​Dance-​Contest qualifiziert.





Warum Trainer Memi Demiri Wert darauf legte, dass seine Schützlinge in der WM-​Vorbereitung möglichst oft vor Publikum auftreten, und wie die jungen Hip-​Hopper dann den Wettkampf in Phoenix erlebt haben, lesen Sie in der aktuellen Reportage der Beilage „Wochenende“ in der Rems-​Zeitung. Die ganze Ausgabe ist auch online im iKiosk erhältlich.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



285 Aufrufe

269 Wörter

54 Minuten Online



Beitrag teilen