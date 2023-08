PS-​Gewitter bei hochsommerlichem Wetter

Foto: Feisel

Bei flirrender Hitze und Temperaturen von über 30 Grad wurde das Bauern– und Technikmuseum zum Magneten für Tausende von Motorsport-​Enthusiasten aus ganz Europa. Denn das Tractor-​Pulling-​Event wurde mit großer Spannung erwartet. Wahre PS-​Monster machten hier ihre Aufwartung.

Schon beim Eintreffen auf den Veranstaltungsfeldern war das Ausmaß dieses Events unübersehbar. Ein Meer aus parkenden Autos und Campern erstreckte sich über die weitläufigen Felder – ein Beweis für den riesigen Andrang, den dieses Spektakel hervorrief. Doch die eigentlichen Stars des Tages warteten im Inneren des Geländes: Von glänzenden Custom-​Harleys über liebevoll getunte VW-​Käfer und Oldtimer bis hin zu kraftstrotzenden Traktoren. Das Areal war ein Paradies für alle, die Benzin im Blut haben.









Der eigentliche Wettkampf startete um 13 Uhr mit den Kompaktklassen. Und hier wurde schnell klar: Hier ging es nicht um Standardumbauten. Ein besonderer Hingucker war ein Traktor mit gleich zwei Hayabusa-​Motoren aus einem Motorrad und ein weiterer, der stolz den Motor eines russischen T72-​Panzers – ausgestattet mit zwei Turboladern – zur Schau stellte. Nachdem um 14 Uhr die 3,5-Tonnen-Sportklasse die Zuschauer begeisterte, zog gegen 16.30 Uhr ein Wolkenband auf und spendete etwas Schatten. Eine willkommene Abkühlung.





Während die Besucher zwischen den Reihen von Foodtrucks und Süßwarenständen schlenderten oder in den kleinen Flohmärkten und Werkzeugständen stöberten, bot sich am Himmel ein weiteres Highlight: Eine Antonov AN-​2 zog den ganzen Tag ihre Kreise über dem Festivalgelände und bot einen beeindruckenden Kontrast zum Geschehen am Boden.

