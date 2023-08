Schauort Schechingen: Alte Residenz mit modernem Bürgersinn

Die Gemeinde Schechingen hat viele kulturhistorische und naturbelassene Sehenswürdigkeiten, dazu im Frühjahr ganz besonders den meisterhaften und längst bundesweit bekannten Osterbrunnen. Das Ortsporträt der Rems-​Zeitung stellt einige der Besonderheiten vor.

Sonntag, 20. August 2023

Wenn man Bürger und auch Gäste im Ostalbkreis auf Besonderheiten von Schechingen anspricht, dann kommt es meist wie aus der Pistole geschossen: Osterbrunnen! Der unfassbar mühevoll in Stuben und Werkstätten nahezu das ganze Jahr über gestaltete Osterbrunnen von Schechingen ist ein zwischenzeitlich bundesweit beachtetes Kunstwerk. Es besteht aus 12.000 (!) echten Hühner-​, Wachtel-​, Gänse– und Straußeneiern. Es sind alles handbemalte Unikate mit jährlich wechselnden Themenschwerpunkten. Das Generationenprojekt hat viele Freundschaften und einen guten Gemeinschaftsgeist in der Gemeinde entstehen lassen, was das ganze Jahr hindurch wirkt.









Ab der Mitte des 18. Jahrhunderts war Schechingen die Residenz von Joseph Anselm Reichsgraf Adelmann von Adelmannsfelden. Der wohlhabende und einflussreiche Herr löste eine prachtvolle Bautätigkeit aus, die Schechingen heute noch prägt.





Was darüber hinaus noch in Schechingen und Umgebung zu sehen ist und warum die Gemeinde Teil des Jakobuswegs ist, lesen Sie in der aktuellen Wochenendbeilage der Rems-​Zeitung.





Doch Schechingen und seine Umgebung auf der Frickenhofer Höhe sind zu allen Jahreszeiten ein lohnenswertes Ziel für einen Ausflug oder eine Wander– und Fahrradtour, besonders auch im Hochsommer. Auf dem Höhenzug weht immer ein frisches Lüftchen. Als echtes Alleinstellungsmerkmal einer Gemeinde in dieser Größenordnung (2300 Einwohner) lockt ein Freibad. Es liegt praktisch mitten im Ortskern, unweit des Standorts der ehemaligen mittelalterlichen Burg entfernt.

