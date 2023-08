TSGV Waldstetten: 1:1 beim Saisonauftakt

Archivfoto: Zimmermann

Der Fußball-​Landesligist TSGV Waldstetten hat sich bei der Saisonpremiere ein 1:1-Unentschieden beim Aufstiegsfavoriten Türkspor Neu-​Ulm erkämpft. Nach einem frühen Gegentreffer in der dritten Minute glich Jonas Kleinmann mit einem verwandelten Strafstoß in der 86. Minute für die Waldstetter aus.

Sonntag, 20. August 2023

Alex Vogt

Bei brütender Hitze im Neu-​Ulmer Stadion begann die Partie recht flott. Zwei Minuten waren gespielt, da klaute TSGV-​Stürmer Felix Bauer geschickt im Mittelfeld den Ball, war auf und davon und lief aus aussichtsreicher Position allein auf den gegnerischen Torwart zu, legte sich aber im letzten Moment den Ball etwas zu weit vor. So konnte Schlussmann Jonas Gebauer ohne Probleme klären.

Fast im direkten Gegenzug fiel das 1:0 für die Hausherren. Die Neu-​Ulmer spielten sich geschickt über die rechte Seite durch, der Ball kam zum starken Maxwell Owusu, der vom Sechzehnereck aus abzog. Sein Schuss wäre weit vorbei gegangen am Waldstetter Gehäuse, doch am langen Pfosten lauerte Stürmer Ilir Tupella, der schnell reagierte und per Kopf unhaltbar für TSGV-​Keeper Felix Beyerle in der dritten Minute zum 1:0 vollstreckte.





