Als Schwäbisch Gmünd noch ein eigenes Gaswerk hatte

Fotos: Sammlung Bareis, Archiv Schütte, gbr

Von 1861 an gab es in Gmünd Stadtgas. Ab den 60er-​Jahren wurde die Erzeugung von Stadtgas aus Kohle in Deutschland sukzessive durch die Nutzung von Erdgas ersetzt. Ab 1968 erfolgte der Abbruch der alten Anlagen zur Energieerzeugung. Auch der alte Gaskessel kam weg. Damit befasst sich die RZ-​Serie „Gmünd damals und heute“ im siebten Teil.

Montag, 21. August 2023

Gerold Bauer

45 Sekunden Lesedauer



Mit Hilfe von gasbetriebenen Blockheizkraftwerken Strom zu erzeugen, ist keine Erfindung unserer Tage. Schon gleich zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde auf diese Weise von den Gmünder Stadtwerken neben der Remsstraße aus selbst erzeugtem Gas elektrischer Strom erzeugt. Diese damals von Ruß und Staub sowie vom Geruch nach Kohle und Teer geprägte Ecke der Stadt lässt allerdings darauf schließen, dass es dabei keineswegs umweltfreundlich zuging.





Lesen Sie diese neue Folge der RZ-​Serie am Montag, 21. August! Gehen Sie auch weiterhin mit der Rems-​Zeitung auf eine „Reise“, die den Bogen zwischen der Gegenwart und der Vergangenheit schlägt. Und wenn Sie in Ihrem Fotoalbum alte Stadtansichten haben und diese gerne mit den Leserinnen und Lesern der RZ teilen möchten: Schicken Sie eine Mail an gerold.​bauer@​remszeitung.​de





