Böbinger Sommerkino sorgt für zufriedene Gesichter

Foto: Gemeinde Böbingen

Das 1. Böbinger Sommerkino im Park war ein Erfolg – so schätzten es die Beteiligten auf Nachfrage der Rems-​Zeitung ein. Eine Wiederholung scheint durchaus möglich.

Montag, 21. August 2023

Jürgen Widmer

Christine Bart, verantwortlich für Veranstaltungen bei der Gemeinde Böbingen, blickt zufrieden auf die vier Abende im Park am alten Bahndamm zurück: „Das waren vier wunderschöne Abende mit vier sehr unterschiedlichen Filmen.“ Sowohl die Atmosphäre als auch der Publikumszuspruch seien gut gewesen. „Einige Besucherinnen und Besucher waren sogar mehrfach da“, hat sie beobachtet.

Ein Vorteil sei das große Zelt, in dem man auch bei Regen trocken sitze und nicht plötzlich mit Regenschirmen oder ähnlichem hantieren müsse.

Auch am Publikumszuspruch gibt es aus ihrer Sicht nichts zu mäkeln. „Wir sind sehr zufrieden“, sagt sie und weist darauf hin, dass das Open-​Air-​Kino eine Premiere für Böbingen gewesen sei.





Wie die anderen Beteiligten die Veranstaltung bewerten und wie es zu einer Wiederholung kommen könnte, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

