Die XXL-​Kugelbahn strahlt wieder

Derzeit herrscht im Himmelsgarten und im Taubental Hochbetrieb auf der XXL-​Holzkugelbahn mit der Nachbildung des Skisprungkomplexes Ruski Gorki, auch Carina-​Vogt-​Schanze genannt. Das tut sich dort.

In den letzten Monaten zeigte der rege Betrieb deutliche Gebrauchs– und Abnützungserscheinungen. Doch dies hat sich geändert.





Wer die eifrigen Helfer waren und was es mit der Carina-​Vogt-​Schanze auf sich hat, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



Zu den schönsten und beliebtesten Attraktionen im Familien– und Landschaftspark Himmelsgarten bei Wetzgau gehört die XXL-​Holzkugelbahn. Spielend-​kurzweilig führt der murmelige Familienspaß vom Gmünder Höhenpark durch das Taubental und entlang des Waldentdeckerstegs hinab. Nicht nur Kinder haben ihre Freude daran, sondern auch Senioren unter den Taubental-​Liebhabern führen bisweilen heimlich Holzmurmeln mit, wenn sie zu einem Spaziergang in den stadtnahen Erholungswald starten.

